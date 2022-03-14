Школа вокала в Москве

Исполните красиво Вашу любимую песню уже на первом занятие
за 30 минут в школе вокала Solo Next или онлайн!

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Solo Next - студия вокала в Москве для всех взрослых и детей. с 2010 года более 4000 учеников нашли свой тембр, научились владеть голосом и довольны результатами
В вокальной школе “Соло Некст” красиво и профессионально петь, играть на гитаре или фортепиано может каждый! Первый результат гарантируем уже за первые 30 минут занятия
Школа вокала в Москве Solo Next находится в пешей доступности от станций метро “Электрозаводская” (9 мин.)
Программа обучения построена так, что вас не будут грузить сложной информацией. Все на образах и доступно для понимания. Погружение в процесс происходит постепенно
В Московской школе вокала “Соло Некст” вы приобретаете новый круг общения. Творческие, талантливые, с хорошим чувством юмора люди, которые вас развивают - это невероятное счастье
Профессионально обучаем пению, игре на музыкальных инструментах, готовим к поступлению в учебные заведения: Гнесинка, ИСИ, Институт Культуры
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Основатель школы Solo Next

Арина Шушнина
Руководитель

Основные направления преподавания:
академический и эстрадный вокал, «развитие силы голоса», «обучение вокалу с нуля».

Стаж:
20 лет

Мой творческий путь начался в школе музыки по направлению фортепиано, позже осознала, что к вокалу у меня душа лежит больше. Уже в сознательном подростковом возрасте я начала получать свои первые знания о вокале в Самарской Государственной консерватории.

Оттачивая свое мастерство пения, поставила цель учиться в аспирантуре. Поступила в государственную академию им. Маймонида. Именно в академии у меня сложилась собственная методика преподавания.  По ней теперь обучаются мои ученики. Результат эффективности говорит сам за себя.

Развиваясь в этой отрасли, в 2010 году я решилась открыть свою школу пения. Совместно с Владом Елизаровым, мы собрали команду опытных педагогов и начали преподавать пение по всем направлениям. Мы нисколько об этом не пожалели.

Что меня мотивирует на работу и музыку?
«Меня вдохновляют результаты учеников. Я горжусь каждым, когда у них получается победить свои комплексы и с моей помощью убрать внутренние зажимы. Верю, что возможности человека безграничны, главное работать над собой.»

Записаться к Арине

Преподаватели студии вокала Solo Next

Мы заметили, что занятия на уроках пения имеют психотерапевтический эффект. По мере освобождения от голосовых зажимов, вы проработаете свои проблемы из прошлого, научитесь по-настоящему любить и выражать себя в этом мире. После обучения вы научитесь петь, даже если считали, что у вас нет слуха и голоса.

Преподаватель по вокалу Евгений Федотов: экстрим вокалу, рок-вокалу картинка
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Евгений Федотов

Эстрада, рок (экстрим), поп

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Педагог по вокалу в Москве - Кира Варламова
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Кира Варламова

Эстрада, рок, джаз

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Педагог по эстрадному вокалу Владислав Елизаров в Москве картинка
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Владислав Елизаров

Эстрада, джаз, фортепиано

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Преподаватель по вокалу Ольга Плотникова картинка
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Ольга Плотникова

Эстрада, джаз, рок

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Педагог по вокалу высшей категории Арина Шушнина в Москве картинка
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Арина Шушнина

Академический вокал, эстрадный вокал, джазовый вокал

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Педагог по эстрадному и рок-вокалу Александр Федотов картинка
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Александр Федотов

Эстрада, Джаз, Рок, Экстрим Вокал (Скрим, Гроул, Харш)

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Преподаватель эстрадного, джазового и рок вокала в Москве Ангелина Саркисова картинка

Ангелина Саркисова

Эстрада, рок, джаз

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Записаться на пробный урок

За что вы полюбите студию пения Solo Next?

Мы учитываем музыкальный опыт, цели и вкусы учеников.

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Атмосфера и уютное пространство:

для вас есть угощения - чай, кофе, сладости. Лучшее звуковое оборудование и душевные разговоры после уроков.
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Индивидуальная методика и подход:

педагог подбирает упражнения исключительно под ваш тембр голоса, развивает вашу собственную манеру пения.
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Осознанность процесса и уверенность в себе:

научитесь работать над ошибками и добиваться нужного результата.
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Эмоциональное раскрепощение:

споете сольно или выступите в дуэте с педагогом на концерте.
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Практика выступлений:

подготовка к конкурсу или к поступлению в ВУЗы России.
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Удобный график уроков:

занятия проходят ежедневно с 8:00-23:00. С педагогом определяете количество занятий в месяц.

Чему научитесь на пробном уроке?

Распоетесь и попробуете топовые упражнения по настройке голоса
Научитесь правильно дышать при пении
Разогреете голосовые связки для лучшего звучания голоса
Педагог прослушает, как вы поете и определит все погрешности голоса
Сможете расслабиться и получить новые эмоции
Получите четкий план по развитию голоса на первом занятии.

Хотите попробовать? Запишитесь на
бесплатное вводное занятие

Приходите в нашу школу, чтобы научиться петь или играть инструментах. Занятие длится 30 мин и ни к чему вас не обязывает. Также можно выбрать урок за 500 руб. который будет длиться 55 мин

Успехи наших учеников. Смотрите видеоотзывы

Ольга Карпова
Тина Кароль - Сдаться ты всегда успеешь
Артем Широков
Ученик Александра Федотова
Сюзанна Ратникова
Ария - Потерянный рай (Cover)
Вика Ангелова
Ученица Ангелины Саркисовой
Лада Александрова
Ученица Киры Варламовой

Впечатления после занятий в студии вокала

Фото с занятий и на концерте

Концерт школы вокала
Уроки вокала для начинающих
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Что говорят ученики школы вокала Solo Next?

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Подарочные сертификаты школы Solo Next

Выбрать сертификат можно на 4-8-12 занятий + запись песни.
Срок использования 6 месяцев с даты активации.
Доставка курьером в любую точку Москвы и ближайшего Подмосковья, всего за 500 руб.
Выбрать подарочный сертификат
Почему за 10 лет 26 280 учеников прошли наши индивидуальные занятия, и 70% занимаются с нами уже более 6-ти лет?
8 причин заниматься в школе Solonext
Педагоги - профи со стажем работы от 6 лет

"Педагоги поощряют эксперименты и сложные песни, о которых раньше только мечтала"

Это отзыв одной из наших клиентов

Каждый педагог школы провел более 1500 индивидуальных занятий

Все преподаватели сами являются действующими артистами.

Выступают в составе кавер-групп или индивидуально на концертах.

В своей работе они используют тонкий подход и направленную работу над вашими слабыми местами. Например, развитие верхов...

Споете так, как даже не мечтали

Мы не просто научим вас петь.

Вместе с вами мы поставим цель развить ваш голос. Сделать его в разы сильнее.

Мы найдем ваш собственный, уникальный тембр. Подберем подходящий вам образ и стиль музыки... В итоге, вы начнете брать такие ноты и петь такие песни, которые сейчас даже не мечтаете исполнять.

Исполняете только любимые песни

Первый вопрос, который мы зададим вам на пробном занятии: «какому вокалу будем учиться?». Затем, подберем лучшего педагога именно по этому направлению.

В итоге, вы споете любимые песни в любимом стиле. И получаете еще больше удовольствия!

100% релакс на занятиях

Все наши ученики замечают, что каким бы плохим не было настроение перед занятием. После 50-ти минут пения - оно всегда замечательное.

Все потому, что занятие в SoloNext это не скучный урок в музыкальной школе...

Здесь вы поете любимые песни, и за одно занятие исполняете сразу несколько композиций. Чтобы мотив не приедался, а вы получали удовольствие.

Теплая, домашняя атмосфера

Вы занимаетесь в небольших студиях, где царит приятная атмосфера.

Вас ничто не отвлекает, а окружающая атрибутика только располагает к музыке: инструменты, колонки, микрофон, пюпитр, ноутбук... ничего лишнего.

Если вы замерзли, или проголодались по пути - к вашим услугам горячий чай, кофе со свежим печеньем.

Профессиональное оборудование

От качества инструментов и оборудования напрямую зависит качество вашего обучения.

С нашим оборудованием вы отлично слышите ваш голос без хрипов, помех... Инструменты выдают чистый звук и на них очень удобно играть.

Поэтому, вы занимаетесь с удовольствием, и быстро развиваете свои навыки.

Почувствуете себя "звездой" сцены

Отчетный концерт - это возможность почувствовать себя настоящим артистом. Ощутить, каково это, выступать на сцене, перед многочисленной аудиторией...

К тому же, регулярные отчетные концерты придают занятиям дополнительный смысл и мотивируют вас развиваться быстрее.

Занятия в любое удобное время

Когда у вас случился форс мажор и вы не можете прийти на занятие в назначенное время, мы пойдем навстречу.

Просто предупредите преподавателя и он перенесет ваше занятие на другое число. Вы не потеряете свой урок и вам не придется доплачивать за него денег.

Ответы на популярные вопросы

01

Правда что первый урок бесплатный?

Да, правда. Урок длится 30 минут, на нем вы уже будете петь. Преподаватель познакомится с вашими вокально-музыкальными способностями и подберет индивидуальную программу.
02

За сколько занятий вы меня научите петь играть на фортепиано?

Все индивидуально и зависит от ваших черт характера и самодисциплины. У нас есть ученики, которые занимаются и 6 месяцев и больше 3-х лет. Все зависит от целей.
03

Вы гарантируете результат?

Смотря какие цели вы ставили. План обучения подбирается педагогом индивидуально в зависимости от вашего уровня подготовки. С результатами наших учеников вы можете ознакомиться на странице отзывов о школе музыки.
04

Нужна ли дополнительная подготовка?

Нет. Готовиться к уроку не нужно, максимум выбрать песню. Всему научим по факту обучения.
05

Могу ли я прийти на 1.5 часовое занятие?

Для тех кому удобно заниматься вокалом более 60 мин, мы сделали 2 ух часовые занятия.
06

Если записался на занятие, но не смог прийти, урок сгорает?

Сгорает в том случае, если вы не предупредили педагога за 24 часа. Если сообщили вовремя, занятие можно перенести без потери денег.

Уже посещали пробный урок?

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Осталось 15 свободных мест

Посетив наш сайт каждый может убедиться, что это не пустая реклама, призванная завлечь как можно большее число слушателей для разных курсов. Это – нечто совсем другое. Многочисленные фото и видео студентов и педагогов наглядно демонстрируют то, как можно петь и получать удовольствие от процесса. Как из закомплексованного, неуверенного в себе человека превратиться в исполнителя, полностью увлеченного выступлением.

Другие возможности и курсы:

Те, кто впервые попали на сайт школы вокала Solo Next, могут растеряться от обилия возможностей. Здесь для каждого найдется подходяще предложение:

  •  Уроки фортепиано. Это занятия, на которых вас научат не просто извлекать звучание, а свободно владеть инструментом, и помогут превратить их в своеобразные передающие системы вашей души.
  • Частная школа вокала. Это место, где исчезает страх сцены и ожидание неодобрения и удивленно раскрываются глаза, когда человек понимает, что у него красивый и мощный голос и, оказывается, что приятно петь, когда тебя слышат и слушают.
  • Караоке-класс. Мы дадим вам навыки, с которыми вы сможете красиво выделится среди участников мероприятия в клубе или на корпоративе.
  • Сольфеджио. Это курс, на котором научат видеть в нотах не странные закорючки чужого алфавита, а музыку. Вы сможете читать и самостоятельно записывать мелодии.
  • Студия звукозаписи. Вы можете сделать оригинальный подарок или просто записать песню, чтобы понять разницу между тем, как слышите ее вы и остальные. Это поможет осознать, над чем стоит работать в дальнейшем.

    Хотите обучаться музыке? Solo Next поможет!

    Обучение в Solo Next существенно отличается от общепринятых канонов. Здесь все построено на дружбе, взаимопомощи, равноправии и доверии. Педагоги позволяют вам раскрыть свою индивидуальность и получить удовольствие от процесса в первую очередь. Ученики не просто распеваются, а получают четкий чек-лист по развитию голоса. У нас вы можете параллельно заниматься и на фортепиано.

    Хорошая школа вокального мастерства основывается на мощной базе классических приемов образования, но не ограничивается ими. Именно поэтому у нас широко применяются европейские методики обучения. Профессиональные педагоги Solo Next – это еще и психологи, которые понимают, что техник владения голосом, умения играть тембром и правильно дышать мало.

 

Вокальная студия Solo Next в Москве

Школа существует с 2010 года. С этого момента мы помогаем всем желающим воплотить мечты в реальность. Здесь нет строгого учителя с метрономом, нет скуки и неинтересных композиций, которым место на полке. Наши преподаватели помогают раскрыть талант, подталкивая вас к дальнейшему развитию и самореализации. В результате вы сможете оформить свой первый трек или даже альбом. Для всех учеников Solo Next периодически организовываются отчетные концерты, на которых каждый может поделиться своими результатами обучения.

Если у вас есть устойчивое желание обучиться петь, играть на музыкальном инструменте, заниматься творчеством для удовольствия, а не потому, что за вас так решили, то наши двери всегда открыты! Solo Next поможет раскрыться даже самому зажатому таланту.

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Школа музыки для взрослых и детей в Москве