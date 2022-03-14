Solo Next - студия вокала в Москве для всех взрослых и детей. с 2010 года более 4000 учеников нашли свой тембр, научились владеть голосом и довольны результатами

В вокальной школе “Соло Некст” красиво и профессионально петь, играть на гитаре или фортепиано может каждый! Первый результат гарантируем уже за первые 30 минут занятия

Школа вокала в Москве Solo Next находится в пешей доступности от станций метро “Электрозаводская” (9 мин.)

Программа обучения построена так, что вас не будут грузить сложной информацией. Все на образах и доступно для понимания. Погружение в процесс происходит постепенно

В Московской школе вокала “Соло Некст” вы приобретаете новый круг общения. Творческие, талантливые, с хорошим чувством юмора люди, которые вас развивают - это невероятное счастье

Профессионально обучаем пению, игре на музыкальных инструментах, готовим к поступлению в учебные заведения: Гнесинка, ИСИ, Институт Культуры