Основные направления преподавания:
академический и эстрадный вокал, «развитие силы голоса», «обучение вокалу с нуля».
Стаж:
20 лет
Мой творческий путь начался в школе музыки по направлению фортепиано, позже осознала, что к вокалу у меня душа лежит больше. Уже в сознательном подростковом возрасте я начала получать свои первые знания о вокале в Самарской Государственной консерватории.
Оттачивая свое мастерство пения, поставила цель учиться в аспирантуре. Поступила в государственную академию им. Маймонида. Именно в академии у меня сложилась собственная методика преподавания. По ней теперь обучаются мои ученики. Результат эффективности говорит сам за себя.
Развиваясь в этой отрасли, в 2010 году я решилась открыть свою школу пения. Совместно с Владом Елизаровым, мы собрали команду опытных педагогов и начали преподавать пение по всем направлениям. Мы нисколько об этом не пожалели.
Что меня мотивирует на работу и музыку?
«Меня вдохновляют результаты учеников. Я горжусь каждым, когда у них получается победить свои комплексы и с моей помощью убрать внутренние зажимы. Верю, что возможности человека безграничны, главное работать над собой.»
Мы заметили, что занятия на уроках пения имеют психотерапевтический эффект. По мере освобождения от голосовых зажимов, вы проработаете свои проблемы из прошлого, научитесь по-настоящему любить и выражать себя в этом мире. После обучения вы научитесь петь, даже если считали, что у вас нет слуха и голоса.
Эстрада, рок (экстрим), поп
Эстрада, рок, джаз
Эстрада, джаз, фортепиано
Эстрада, джаз, рок
Академический вокал, эстрадный вокал, джазовый вокал
Эстрада, Джаз, Рок, Экстрим Вокал (Скрим, Гроул, Харш)
Эстрада, рок, джаз
"Педагоги поощряют эксперименты и сложные песни, о которых раньше только мечтала"
Это отзыв одной из наших клиентов
Каждый педагог школы провел более 1500 индивидуальных занятий
Все преподаватели сами являются действующими артистами.
Выступают в составе кавер-групп или индивидуально на концертах.
В своей работе они используют тонкий подход и направленную работу над вашими слабыми местами. Например, развитие верхов...
Мы не просто научим вас петь.
Вместе с вами мы поставим цель развить ваш голос. Сделать его в разы сильнее.
Мы найдем ваш собственный, уникальный тембр. Подберем подходящий вам образ и стиль музыки... В итоге, вы начнете брать такие ноты и петь такие песни, которые сейчас даже не мечтаете исполнять.
Первый вопрос, который мы зададим вам на пробном занятии: «какому вокалу будем учиться?». Затем, подберем лучшего педагога именно по этому направлению.
В итоге, вы споете любимые песни в любимом стиле. И получаете еще больше удовольствия!
Все наши ученики замечают, что каким бы плохим не было настроение перед занятием. После 50-ти минут пения - оно всегда замечательное.
Все потому, что занятие в SoloNext это не скучный урок в музыкальной школе...
Здесь вы поете любимые песни, и за одно занятие исполняете сразу несколько композиций. Чтобы мотив не приедался, а вы получали удовольствие.
Вы занимаетесь в небольших студиях, где царит приятная атмосфера.
Вас ничто не отвлекает, а окружающая атрибутика только располагает к музыке: инструменты, колонки, микрофон, пюпитр, ноутбук... ничего лишнего.
Если вы замерзли, или проголодались по пути - к вашим услугам горячий чай, кофе со свежим печеньем.
От качества инструментов и оборудования напрямую зависит качество вашего обучения.
С нашим оборудованием вы отлично слышите ваш голос без хрипов, помех... Инструменты выдают чистый звук и на них очень удобно играть.
Поэтому, вы занимаетесь с удовольствием, и быстро развиваете свои навыки.
Отчетный концерт - это возможность почувствовать себя настоящим артистом. Ощутить, каково это, выступать на сцене, перед многочисленной аудиторией...
К тому же, регулярные отчетные концерты придают занятиям дополнительный смысл и мотивируют вас развиваться быстрее.
Когда у вас случился форс мажор и вы не можете прийти на занятие в назначенное время, мы пойдем навстречу.
Просто предупредите преподавателя и он перенесет ваше занятие на другое число. Вы не потеряете свой урок и вам не придется доплачивать за него денег.
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