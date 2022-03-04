Мне всегда нравилось, как Влад преподаёт вокал.

У него много знаний, личной практики, если что-то не получается, всегда показывает на своём примере, и становится понятнее. Он даёт свою честную оценку моему исполнению. Поддерживает любой выбранный стиль музыки и легко подстраивается. Хочется петь и стараться все больше и больше. Если есть какие-то музыкальные вопросы вне занятий, он всегда с удовольствием поможет. Мне хочется приходить к нему на занятия, а ухожу я оттуда всегда с приподнятым настроением) Очень рада, что попала именно к нему!

ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ И СТАРАТЬСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ

не всегда нравилось, как Влад преподаёт вокал. У него много знаний, личной практики, если что-то не получается, всегда показывает на своём примере, и становится понятнее. Он даёт свою честную оценку моему исполнению. Поддерживает любой выбранный стиль музыки и легко подстраивается. Хочется петь и стараться все больше и больше. Если есть какие-то музыкальные вопросы вне занятий, он всегда с удовольствием поможет. Мне хочется приходить к нему на занятия, а ухожу я оттуда всегда с приподнятым настроением) Очень рада, что попала именно к нему!

Поспелова Александра

СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПЕТЬ

Хожу на занятия к Владу уже год и каждый раз жду занятий с ним. Наблюдаю как под управлением Влада голос трансформируется и становятся доступными песни, которые раньше невозможно было петь даже в одиночку в машине!) Влад- чуткий преподаватель, который умеет правильно подобрать интересный репертуар, понимает не только особенности физические параметры и возможности голоса, но и улавливает психологические особенности, что делает занятия с ним особенно комфортными, умеет так объяснить и показать, что нужно сделать, что не остаётся ни единого шанса не запеть!

Двойкова Дарья

МНЕ НРАВИТЬСЯ ТЕРПЕНИЕ, СПОКОЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

На занятиях с моим преподавателем Владом мне нравится, что он очень терпеливый, спокойный и доброжелательный человек с неповторимым, очень специфическим чувством юмора, а ещё меня всегда завораживает, как он играет на фортепиано.

Пьянкова Ольга

ЕСЛИ ЧЕСТНО, Я БЫЛА НАСТРОЕНА К УРОКАМ ВОКАЛА ОЧЕНЬ СКЕПТИЧЕСКИ…

В Solo Next я попала год назад не по своей воле 🙂 мне подарили сертификат на день рождения и, если честно, я была настроена к урокам вокала очень скептически. Попала я в класс к Владиславу Елизарову. Что я могу сказать 🙂 по началу было очень нелегко! Владислав очень требовательный и справедливый преподаватель, замечает малейшие нюансы и просто профилонить у него на уроке не получится — он все заметит. И ЧАСТО МЕНЯ ПОСЕЩАЮТ МЫСЛИ ОБ УБИЙСТВЕ- надо вырезать), так что, если вы привыкли работать над собой, а так же учиться слышать себя, над чем Владислав мастерски работает, то не бойтесь трудностей 🙂 Позднее и мой супруг стал заниматься у Владислава.

Ольга Стрелкова