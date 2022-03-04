Преподаватели по вокалу в Москве

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Школа вокала Solo Next/Преподаватели/Каталог педагогов школы музыки/Преподаватели по вокалу в Москве
4.5/5 (8 голосов)
Евгений Федотов
Эстрада, рок (экстрим), поп
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Образование:

ИСИ г. Москва

Достижения:

Лауреат конкурсов: "Творчество молодых", "Алтарь отечества", "Колыбель России", "На крыльях таланта"
Гран-при: "Весна 45 года"

Предпочтения:

Эстрада, рок (экстрим), поп

Опыт:

6 лет

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Кира Варламова
Преподаватель по вокалу
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Образование:

МГГУ ИМ. ШОЛОХОВА

Достижения:

Дипломант всероссийских конкурсов

Предпочтения:

Эстрада, рок, джаз

Опыт:

5 лет

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Владислав Елизаров
Преподаватель по вокалу, фортепиано и сольфеджио.
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Образование:

Образование: МГГУ ИМ Шолохова

Достижения:

Дипломант всероссийских конкурсов,участник конкурса Голос и Главная Сцена

Предпочтения:

Эстрада, джаз, фортепиано

Опыт:

14 лет

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Ольга Плотникова
Преподаватель по вокалу
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Образование:

МГГУ ИМ ШОЛОХОВА

Достижения:

Дипломант всероссийских конкурсов

Предпочтения:

Эстрада, джаз, рок

Опыт:

10 лет

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Арина Шушнина
Преподаватель по вокалу. Директор студии и руководитель вокального направления
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Образование:

Самарская государственная консерватория

Достижения:

Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Участие в международных оперных фестивалях

Предпочтения:

Академический вокал, эстрадный вокал, джазовый вокал

Опыт:

24 года

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Александр Федотов
Педагог по вокалу
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Образование:

ИСИ г. Москва

Достижения:

Действующий вокалист рок-металл группы “The Eleventh Precept” , а так же активно развивает личные музыкальные проекты «Bad Obsession”, “AloE” и «Новый день».
Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Предпочтения:

Эстрада, Джаз, Рок, Экстрим Вокал (Скрим, Гроул, Харш)

Опыт:

10 лет

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Ангелина Саркисова
Преподаватель по вокалу
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Образование:

МГГУ им.Шолохова

Достижения:

Дипломант всероссийских конкурсов

Предпочтения:

Эстрада, рок, джаз

Опыт:

6 лет

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Мечтаете найти творческое занятие по душе? Наша школа вокала в Москве предлагает Вам уроки пения. Преподаватели по вокалу работают с разными возрастными категориями от детей до взрослых любого уровня подготовки.

Стили вокала, которым обучают наши педагоги

Вы сможете выбрать направление вокалу по собственному желанию или возможностям. А если до сих пор не определились с видом, то наши педагоги с радостью подскажут Вам наиболее подходящее.

В студии преподают виды вокала:

  • Академический вокал (классический). Чистое звучание голоса, зачастую без использования музыкального оркестрового сопровождения;
  • Рок вокал (Экстрим) Грубое музыкальное исполнение, требующее особой постановки голоса. Исполнение с использованием специфических элементов (крики, хрипы, рычание);
  • Эстрадный вокал. Сочетает в себе несколько музыкальных направлений. В нем нет установок и не требуется специальная постановка голоса.
  • Джазовый вокал. Исполнение, требующее импровизации, и частой смены ритма, темпа и тембра голоса;

Как проходят занятия с нашими педагогами по вокалу?

Первое занятие всегда вводное. Несмотря на ваш природный талант и опыт, репетитору по вокалу понадобится некоторое время, чтобы оценить ваши способности по достоинству. Для этого и нужен пробный бесплатный урок. На нем вы сможете познакомиться с наставником, выбрать направление, определиться с графиком посещения, выбрать вид занятия (частное или групповое).

Этапы пробных уроков:

  1. Подготовительный (распевка и разогрев связок);
  2. Изучение техник и приемов;
  3. Практическая часть;
  4. Закрепление результата.

Многие наши ученики уже через месяц выходят на сцену и демонстрируют свои сольные навыки.

Преимущества обучения у педагогов студии вокала Solo Next

При регулярных занятиях вы получите гарантированный результат. Мы не обещаем научить вокалу за месяц или два. Все зависит от ваших музыкальных данных. Но мы даем гарантию того, что вы достигнете желаемой цели. Нацеленность на конкретный результат вам даст педагог на первом пробном занятии. Вместе с профессионалом вы будете двигаться к заданной цели, а может быть, даже мечте всей жизни.

  • Наши преподаватели – мастера своего дела с многолетним опытом;
  • Индивидуально разработанная программа для каждого ученика;
  • Различные направления вокала;
  • Приятная и располагающая к творчеству атмосфера;
  • Возможность выступить сольно на сцене уже через 2 месяца;
  • Возможность обучения в студии и онлайн;

Стоимость занятий у педагогов Solo Next

Цена каждого занятия обсуждается на первом занятии при выборе направления. Можем сказать одно, что цены доступны для каждого желающего попробовать себя в музыкальном исполнении. Также в продаже имеются абонементы на вокал, которые делают цену за занятие ниже.
Помните, наши двери открыты каждому ученику. Будьте готовы к новым знакомствам и переменам в жизни.

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