ИСИ г. Москва
Лауреат конкурсов: "Творчество молодых", "Алтарь отечества", "Колыбель России", "На крыльях таланта"
Гран-при: "Весна 45 года"
Эстрада, рок (экстрим), поп
6 лет
Садикова Ангелина, 29 лет
Попала на пробное занятие к Жене совершенно случайно. Каково же было моё удивление, что педагог не заставил меня сразу петь! Начал рассказывать и показывать всякие упражнения и я как-то незаметно втянулась. Голос уже на первом уроке стал заметно приятнее звучать, что меня удивило! Занимаюсь уже пол года, недавно спела на сцене и очень довольна что решилась. Никак не ожидала, что все будет развиваться так быстро! Женя, просто супер!
Антон Рыков, 26 лет
Женя отличный преподаватель! Петь мне всегда нравилось, но верхние ноты не получались. Объяснил качественно и показал над чем нужно поработать, теперь осталось изменить своё восприятие. Рад что со второго занятия начало всё получатся. Тренировка в этом деле, конечно, обязательна, но главное, что он поменял моё понимание как петь и это сразу значительно увеличило диапазон. А дальше буду тренироваться и уверен, Женя и дальше найдет чем удивить.
МГГУ ИМ. ШОЛОХОВА
Дипломант всероссийских конкурсов
Эстрада, рок, джаз
5 лет
КИРА ПОМОГЛА МНЕ РАЗВИТЬ СИЛУ ГОЛОСА.
Я занимаюсь с ней уже давно и хочу отметить ее высокий профессионализм и внимательность на каждом уроке. Атмосфера на занятиях настолько комфортная, что не замечаешь, как быстро проходит урок. И отдельное спасибо за подход к обучению. Благодаря легким упражнениям для развития силы голоса, теперь я могу вытягивать даже высокие песни. Занятия с Кирой всегда разные и интересные, каждый раз что-то новое! Спасибо за ее труд.
Анна Игнатова, г. Москва, Россия
У МЕНЯ НЕТ НИ СЛУХА, НИ ГОЛОСА.
Это было моё убеждение. Узнав, что знакомая занимается вокалом и о её прогрессе, решила сама попробовать. Я удивилась что первый результат получила уже на пробном уроке. Зря наговаривала на себя и думала что не смогу петь красиво. Благодаря профессионализму Киры, я почувствовала уверенность в своем голосе и смогла петь полюбившиеся песни Лары Фабиан! Педагог поможет осилить любой репертуар песен. Очень благодарна ей, что помогла раскрыть мой потенциал.
Ольга Некрасова, г. Москва, Россия
Образование: МГГУ ИМ Шолохова
Дипломант всероссийских конкурсов,участник конкурса Голос и Главная Сцена
Эстрада, джаз, фортепиано
14 лет
Мне всегда нравилось, как Влад преподаёт вокал.
У него много знаний, личной практики, если что-то не получается, всегда показывает на своём примере, и становится понятнее. Он даёт свою честную оценку моему исполнению. Поддерживает любой выбранный стиль музыки и легко подстраивается. Хочется петь и стараться все больше и больше. Если есть какие-то музыкальные вопросы вне занятий, он всегда с удовольствием поможет. Мне хочется приходить к нему на занятия, а ухожу я оттуда всегда с приподнятым настроением) Очень рада, что попала именно к нему!
ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ И СТАРАТЬСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ
не всегда нравилось, как Влад преподаёт вокал. У него много знаний, личной практики, если что-то не получается, всегда показывает на своём примере, и становится понятнее. Он даёт свою честную оценку моему исполнению. Поддерживает любой выбранный стиль музыки и легко подстраивается. Хочется петь и стараться все больше и больше. Если есть какие-то музыкальные вопросы вне занятий, он всегда с удовольствием поможет. Мне хочется приходить к нему на занятия, а ухожу я оттуда всегда с приподнятым настроением) Очень рада, что попала именно к нему!
Поспелова Александра
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПЕТЬ
Хожу на занятия к Владу уже год и каждый раз жду занятий с ним. Наблюдаю как под управлением Влада голос трансформируется и становятся доступными песни, которые раньше невозможно было петь даже в одиночку в машине!) Влад- чуткий преподаватель, который умеет правильно подобрать интересный репертуар, понимает не только особенности физические параметры и возможности голоса, но и улавливает психологические особенности, что делает занятия с ним особенно комфортными, умеет так объяснить и показать, что нужно сделать, что не остаётся ни единого шанса не запеть!
Двойкова Дарья
МНЕ НРАВИТЬСЯ ТЕРПЕНИЕ, СПОКОЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
На занятиях с моим преподавателем Владом мне нравится, что он очень терпеливый, спокойный и доброжелательный человек с неповторимым, очень специфическим чувством юмора, а ещё меня всегда завораживает, как он играет на фортепиано.
Пьянкова Ольга
ЕСЛИ ЧЕСТНО, Я БЫЛА НАСТРОЕНА К УРОКАМ ВОКАЛА ОЧЕНЬ СКЕПТИЧЕСКИ…
В Solo Next я попала год назад не по своей воле 🙂 мне подарили сертификат на день рождения и, если честно, я была настроена к урокам вокала очень скептически. Попала я в класс к Владиславу Елизарову. Что я могу сказать 🙂 по началу было очень нелегко! Владислав очень требовательный и справедливый преподаватель, замечает малейшие нюансы и просто профилонить у него на уроке не получится — он все заметит. И ЧАСТО МЕНЯ ПОСЕЩАЮТ МЫСЛИ ОБ УБИЙСТВЕ- надо вырезать), так что, если вы привыкли работать над собой, а так же учиться слышать себя, над чем Владислав мастерски работает, то не бойтесь трудностей 🙂 Позднее и мой супруг стал заниматься у Владислава.
Ольга Стрелкова
МГГУ ИМ ШОЛОХОВА
Дипломант всероссийских конкурсов
Эстрада, джаз, рок
10 лет
Благодарна Ольге за её труд. Я чувствую будто она слепила меня заново. На её уроках ты не просто учишься петь, но и вырабатываешь свою манеру голоса, стиль пения. Раньше я подражала Полине Гагариной, но разобравшись в своих вокальных данных, теперь предпочитаю петь свои песни и песни различных вокалистов. Полюбила джаз, научилась извлекать из себя звук достойный внимания и аплодисментов. Как бонус, после занятия, ухожу в приподнятом настроении с ощущением счастья.
Минина Светлана, 27 лет. г. Москва, Россия
Самарская государственная консерватория
Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Участие в международных оперных фестивалях
Академический вокал, эстрадный вокал, джазовый вокал
24 года
У РЕБЕНКА ПОЯВИЛАСЬ ЦЕЛЬ- СТАТЬ ПЕВИЦЕЙ
Доброго времени суток! Хочу поделиться с вами историей как мы с дочкой пришли в вокальную студию Next Solo и влюбились). Дело было в конце августа. Я подыскивала для дочери 10-ти лет занятия академическим вокалом.
Хотелось, конечно, чтобы студия была близко к дому и чтобы в ней был формат индивидуальных занятий. Дом Творчества нам не подходил, так как там нам предложили только занятия в хоре. Это совершенно не то, что мы хотели. Ребенок среди тридцати человек может просто стоять открывать рот и даже не петь. И врятли педагог сможет честно ответить на вопрос родителя «ну как там моя? Все ли получается?»…
После первой такой неудачной попытки мы начали искать студию с форматом именно индивидуальных занятий. Радости не было предела, когда в интернете была найдена студия Solo Next в здании Электорозавода. Я позвонила туда и мы с дочей пошли посмотреть. Зная как выглядит здание Электрозавода я немного волновалась, что мой ребенок сразу скажет нет). Но! Студия оказалась очень красивая и уютная. Нас встретила сама Арина Шушнина. Тогда я еще не поняла кто это. Позже выяснилось, что это директор)).
Арина показала нам все кабинеты где проходят занятия, ответила на все мои вопросы и записала на первое занятие. Мы вышли с дочкой довольные и с ожиданием в душе. Мне, как маме, очень понравилось в студии то, что Арина дала возможность выбора педагога для ребенка.
Никитина Светлана
ИСИ г. Москва
Действующий вокалист рок-металл группы “The Eleventh Precept” , а так же активно развивает личные музыкальные проекты «Bad Obsession”, “AloE” и «Новый день».
Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Эстрада, Джаз, Рок, Экстрим Вокал (Скрим, Гроул, Харш)
10 лет
«Всегда хотел петь, но стеснялся признаться себе, что пою не очень. Решил попробовать спеть разок, чтоб профессионал оценил мои способности. Первый урок вокала бесплатный, поэтому решил спеть вживую в студии. Так как я человек занятой, продолжил заниматься вокалом дистанционно. Саша раскачал голос за 20 мин и я исполнил песню лучше, чем обычно. Для большей уверенности в голосе, решил продолжить заниматься вокалом онлайн по Skype.»
Роман Куприян, 24 г. Мытищи, Россия
«Очень доволен, что выбрал драйвового преподавателя. Он объясняет доступным языком, даже удаленно. Урок проходит незаметно и по кайфу. Саша всегда поддержит своим вокалом и скажет правду, что я делаю не так. С ним за 2 месяца смог спеть 5 песен. Благодарен, что помог открыть во мне талант и мы проработали песни в стиле рок и освоили прием гроул и скрим. Рекомендую всем педагога, кто хочет попробовать что-то новое!».
Артем Бутусов, 26 лет. Тула, Россия
МГГУ им.Шолохова
Дипломант всероссийских конкурсов
Эстрада, рок, джаз
6 лет
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